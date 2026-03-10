Dinamani
/
செய்திகள்

கார்மேனி செல்வம் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு!

கார்மேனி செல்வம் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

News image
கார்மேனி செல்வம் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் சமுத்திரக்கனி, நடிகை லட்சுமி பிரியா- Youtube
Updated On :10 மார்ச் 2026, 12:59 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ள கார்மேனி செல்வம் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் ராம் சக்ரி இயக்கத்தில் நடிகர் சமுத்திரக்கனி நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘கார்மேனி செல்வம்’.

இந்தப் படத்தில் இயக்குநர் கௌதம் மேனன், லட்சுமி பிரியா, அபிநயா, கார்த்திக் குமார், படவா கோபி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

பாத்வே புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு அறிமுக இசையமைப்பாளர் ராகவ் ரமேஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

கார்மேனி செல்வம் படத்தின் முதல் பாடலான ’கார்மேனி’ பாடலை குல்ஸ், மணி அமுதவன் இணைந்து எழுதியுள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 3 அன்று வெளியாகிறது.

summary

First single from the film Carmeni Selvam starring actor Samuthirakani has been released.

