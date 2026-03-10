Dinamani
செய்திகள்

கமல் - ரஜினி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு எப்போது?

கமல் - ரஜினி திரைப்படம் குறித்து...

News image
கமல் - ரஜினி
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:26 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம் குறித்து புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர்கள் கமல் ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும் இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் 47 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இணைந்து நடிக்க உள்ளனர்.

இப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்க, அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

இதன் அறிவிப்பு புரோமோ வெளியாகி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியதுடன் அனிருத்தின் பின்னணி இசை டிரெண்டிங் ஆனது.

மேலும், இப்படத்தை முழுமையாக பிலிம் கேமராவில் படமாக்க இயக்குநர் நெல்சன் முடிவு செய்துள்ளாராம்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் துவங்கவுள்ளதாகவும் படத்தை 2027 தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரலாம் என்றும் புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

