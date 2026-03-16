மறுவெளியீடாகும் தாம் தூம்! தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் ரவி மோகனின் தாம் தூம் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடாகிறது.
நடிகர் ரவி மோகன் நடிப்பில் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28 அன்று வெளியான “தாம் தூம்” திரைப்படம் அந்நேரத்தில் இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. வெளிநாடுகளில் முழுமையாக படமாக்கப்பட்ட அதிரடியான சண்டை காட்சிகள், அழகான காதல் தருணங்கள் ஆகியவை அன்றைய இளம் தலைமுறையை மிகவும் கவர்ந்தன.
இந்த படத்தின் மூலம் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் தமிழில் முதன்முறையாக கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். தற்போது, ஹிந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கும் அவர், அரசியல் துறையிலும் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறார். மேலும் இப்படத்தில் ராய் லக்ஷ்மி, ஜெயராம், போஸ் வெங்கட், பிதாமகன் மகாதேவன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் அமைந்த பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை இந்த படத்திற்கு பெரிய பலமாக அமைந்தது. இப்படத்தின் பாடல்கள் இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகின்றன.
மறைந்த ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் இயக்குநர் ஜீவா இயக்கத்தில் உருவான “தாம் தூம்” படம், வணிக அம்சங்களுடன் கூடிய ஒரு முழுமையான பொழுதுபோக்கு படமாக அமைந்தது.
இந்த நிலையில், 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, “தாம் தூம்” படம் டிஜிட்டல் முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு 5.1 ஆடியோ சவுண்ட் தரத்துடன் மீண்டும் வரும் ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, கேரளம் மற்றும் கர்நாடகம் மாநிலங்களில் மறுவெளியீடு செய்யவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
