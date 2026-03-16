ஓடிடியில் தாய் கிழவி எப்போது?

நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடித்த தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்த தாய் கிழவி திரைப்படம் கடந்த பிப். 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
வயதான தோற்றத்தில் ராதிகா அசத்தலான நடிப்பைக் கொடுத்ததுடன் கதை ரீதியாகவும் பலரிடமும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது தாய் கிழவி திரைப்படம்.
சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ள இப்படம், கிராமத்து பின்னணியை கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்தப் படத்தில் சிங்கம்புலி, அருள்தாஸ், முனிஷ்காந்த், பால சரவணன் மற்றும் இளவரசு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார்.
பல திரையரங்கங்களில் கூடுதல் காட்சிகளைத் தாய் கிழவி படத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், உலகளவில் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக இப்படம் வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், தாய் கிழவி திரைப்படம் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வரும் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Information has been revealed regarding the OTT release of the film Thai Kishavi starring actress Radhika Sarathkumar.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
