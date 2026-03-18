Dinamani
தேர்தலுக்கிடையே, அசாமில் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராஜிநாமா! பாஜகவில் இணைந்தார்!தமிழகத்தில் கோடை வெப்பம் குறைய வாய்ப்பு.. அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை!தில்லி குடியிருப்புக் கட்டடத்தில் தீ: 3 குழந்தைகள் உள்பட 9 பேர் பலிதுரந்தர் - 2 சிறப்பு திரையிடல்: ஹிந்தி தவிர பிறமொழிக் காட்சிகள் ரத்து!பியூஷ் கோயல் நாளை சென்னை வருகை! அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியாகிறதா?தொடா்ந்து சரியும் தங்கம் விலை: இன்று எவ்வளவு குறைந்தது?இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 கட்சிகள் ஒதுக்கீடு!
/
செய்திகள்

டிமான்டி காலனி - 3 குரு சோமசுந்தரம் அறிமுக விடியோ!

டிமான்டி காலனி - 3 புதிய விடியோ....

News image
Updated On :18 மார்ச் 2026, 9:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டிமான்டி காலனி மூன்றாம் பாகத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிக்கத்தில் நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக 3 ஆம் பாகத்தின் வெளியீட்டுக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

இப்படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி உரிமத்தை ஜீ5 நிறுவனம் ரூ. 50 கோடிக்குக் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இதுவே அதிக ஓடிடி தொகைக்கு விற்பனையான முதல் தமிழ் ஹாரர் திரைப்படம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் நடிகர் குரு சோமசுந்தரம் நூலகராக நடித்துள்ளதை விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். வில்லனாக குரு நடித்திருப்பதால் பெரிய எதிர்ப்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுக பொதுக் கூட்டம்

நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுக பொதுக் கூட்டம்

டிமான்டி காலனி - 3 புதிய அப்டேட்!

டிமான்டி காலனி - 3 புதிய அப்டேட்!

அடுத்த படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்ட சிவகார்த்திகேயன்!

அடுத்த படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்ட சிவகார்த்திகேயன்!

மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு