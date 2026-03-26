கர படத்தில் ஜெயராமின் கதாபாத்திரம் அறிமுகம்!
கர திரைப்படத்தின் நடிகர் ஜெயராமின் கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளன...
நடிகர் ஜெயராம்
Instagram/Velsinternational
நடிகர் தனுஷின் “கர” திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர் ஜெயராமின் கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளன.
போர் தொழில் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “கர”. இப்படத்துக்கு, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
90-களில் நடக்கும் வங்கிக் கொள்ளை பற்றிய கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் மமிதா பைஜூ, கே.எஸ். ரவிக்குமார், கருணாஸ், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோர் நடத்துள்ளனர்.
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்கள் இடம்பெற்றுள்ள இப்படம் வரும் ஏப்ரம் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், கர திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர் ஜெயராமின் கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டரை படக்குழுவினர் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 26) வெளியிட்டுள்ளனர். இப்படத்தில், நடிகர் ஜெயராம் முத்துச்செல்வன் எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...