கர படத்தில் கருணாஸ், சுராஜ் கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம்!

கர திரைப்படத்தின் புதிய கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன...

நடிகர்கள் கருணாஸ் மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு

Updated On :25 மார்ச் 2026, 2:37 pm

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள “கர” திரைப்படத்தின் புதிய கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.

போர்தொழில் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜாவின் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “கர”.

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில், 90-களில் நடக்கும் வங்கிக் கொள்ளை பற்றிய கதைக்களத்துடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

ஏற்கெனவே, கர படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்கள் தனுஷ், மமிதா பைஜூ மற்றும் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோரின் கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், நடிகர்கள் கருணாஸ் மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோர் நடித்துள்ள கதாபாத்திரங்களின் அறிமுக போஸ்டர்கள் புதன்கிழமை (மார்ச் 25) அன்று படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தில், நடிகர் கருணாஸ் ‘காசி மாயன்’ எனும் கதாபாத்திரத்திலும், நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ‘பரதன்’ எனும் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

New character introduction posters for the film “Kara”, starring actor Dhanush, have been released.

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

