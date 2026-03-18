மணிரத்னம் திரைப்படத்துக்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்?

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தக் லைஃப் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் மணிரத்னம் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவியை வைத்து புதிய திரைப்படமொன்றை இயக்குகிறார். இப்படம் சென்னையைப் பின்னணியாக வைத்து உருவாகலாம் எனத் தெரிகிறது.
மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் தயாரிப்பில் உருவாகவுள்ள இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரை மணிரத்னம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரோஜா திரைப்படத்திலிருந்து இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மானுடன் மட்டுமே பயணித்து வந்த மணிரத்னம் முதல்முறையாக புதிய தலைமுறை இசையமைப்பாளரை அணுகியுள்ள தகவல் பலருக்கும் அதிர்ச்சியையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
reports suggests music director sai abhyankkar on board to maniratnam new movie
