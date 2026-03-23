சூர்யாவுக்காக பாடிய சிலம்பரசன்!
கருப்பு படத்தில் பாடிய சிலம்பரசன்...
சாய் அபயங்கர் - சிலம்பரசன், சூர்யா
நடிகர் சிலம்பரசன் கருப்பு திரைப்படத்தின் அறிமுக பாடலைப் பாடியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படத்தை இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ளார். கடந்தாண்டே வெளியாக வேண்டிய திரைப்படம் ஓடிடி விற்பனை தேக்கத்தால் முறையான வெளியீட்டுத் தேதியைச் சந்திக்காமல் தள்ளிச்சென்றபடியே இருந்தது.
இதனால், சூர்யா ரசிகர்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்ததுடன் விரைவில் வெளியிடக்கோரி பேசி வந்தனர்.
பல காத்திருப்புக்குப் பின் அண்மையில், இப்படம் வருகிற மே 15 ஆம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், சாய் அபயங்கர் இசையில் நடிகர் சிலம்பரசன் கருப்பு திரைப்படத்தின் அறிமுக பாடலைப் பாடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், இப்பாடலுக்காக சிலம்பரசன் சம்பளம் வாங்க மறுத்துவிட்டார் என்றும் சூர்யா கொடுத்த பரிசை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
