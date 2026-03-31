தெலுங்கு மறுவெளியீட்டில் அசத்தும் காஞ்சனா!

காஞ்சனா மறுவெளியீட்டு வசூல் குறித்து...

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 12:09 pm

தெலுங்கில் மறுவெளியீடான காஞ்சனா திரைப்படம் வசூலில் அசத்தி வருகிறது.

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் உருவான திரைப்படமான காஞ்சனா கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. முக்கியமாக, நடிகர் சரத்குமாரின் திருநங்கை கதாபாத்திரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

இப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்தே காஞ்சனா - 2, காஞ்சனா - 3 ஆகிய படங்களும் உருவாகின. தற்போது, 4-ஆம் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், அண்மையில் காஞ்சனா திரைப்படம் தெலுங்கில் மறுவெளியீடானது. முதல் சில காட்சிகளிலேயே சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது.

தற்போது, மறுவெளியீட்டிலேயே இப்படம் தெலுங்கில் ரூ. 5 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாம். மேலும், டப்பிங் படமொன்று மறுவெளியீட்டில் இவ்வளவு வசூலித்துள்ளது இதுதான் முதல்முறையாம்!

