Dinamani
ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப்!விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழைகேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொகுதியில் வெடிபொருள்கள் பறிமுதல்! வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்த பாஜக முயற்சி! தேர்தல் ஆணையத்துக்கு திமுக கடிதம் ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப் பேச்சு! விஜய்யை முன்வைத்து பல சூதாட்டங்கள்: தொல். திருமாவளவன்நாளைமுதல் கத்தரி வெய்யில் ஆரம்பம்!
/
செய்திகள்

கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற பேட்ரியாட்! வசூல் எவ்வளவு?

பேட்ரியாட் வசூல் குறித்து...

News image

நடிகர்கள் மோகன்லால், மம்மூட்டி

Updated On :3 மே 2026, 10:26 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்த பேட்ரியாட் திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஆக்சன் த்ரில்லர் படமாக உருவான இது, கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆனாலும், இரண்டு நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 40 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மகேஷ் நாராயண் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்துக்கு சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்திருந்தார்.

Information has been released about the box office collection of the movie Patriot.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?

கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?

ரூ. 2000 கோடி வசூலித்த மைக்கல்!

ரூ. 2000 கோடி வசூலித்த மைக்கல்!

சென்சார் பிரச்னையைச் சந்தித்த பேட்ரியாட்?

சென்சார் பிரச்னையைச் சந்தித்த பேட்ரியாட்?

எல்ஐகே வசூல் எவ்வளவு?

எல்ஐகே வசூல் எவ்வளவு?

வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு