கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற பேட்ரியாட்! வசூல் எவ்வளவு?

பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்த பேட்ரியாட் திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஆக்சன் த்ரில்லர் படமாக உருவான இது, கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆனாலும், இரண்டு நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 40 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மகேஷ் நாராயண் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்துக்கு சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்திருந்தார்.
Information has been released about the box office collection of the movie Patriot.
