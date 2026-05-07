யு சான்றிதழைப் பெற்ற அதிரடி திரைப்படம்!

மலையாள நடிகர் பாசில் ஜோசப் கல்லூரி மாணவனாக நடிக்கும் அதிரடி திரைப்படத்துக்கு யு சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. இந்தப் படத்தில் மிகவும் இளமையான தோற்றத்தில் பாசில் ஜோசப் நடித்துள்ளது கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
இந்தப் படத்தில் பாசில் ஜோசப், டொவினோ தாமஸ், வினித் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள்.
டாக்டர் அனந்து, பாசில் ஜோசப் தயாரிப்பில் பால்சன் சகாரியா, அருண் அனிருதன் எழுத்தில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் தலைப்பு டீசர், மக்களிடையே சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியது.
அருண் அனிருதன் இயக்கும் இந்தப் படத்தின் புதிய போஸ்டரில், ‘சாம்பாயைச் சந்தியுங்கள். (வரிசை எண்.31, பி.டெக் முதலாம் ஆண்டு, சிவில் எஞினியரிங், பிசிஇடி)’ என பாசில் ஜோசப் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்தப் படம் மே 14ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கும் நிலையில், இந்தப் படத்துக்கு யு சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. 2 மணி நேரம் 37 நிமிஷம் கொண்டதாக உருவாகியுள்ளது.
Athiradi film that has received a 'U' certificate!
