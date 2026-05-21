விஜய் ஆண்டனியின் அப்பா குட்டி பட முதல் பார்வை போஸ்டர்!

இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான விஜய் ஆண்டனி நாயகனாக நடிக்கும் “அப்பா குட்டி” திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் மு. மாறன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “அப்பா குட்டி”. விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படம், தந்தை மற்றும் மகள் இடையேயான உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவானதாகத் தெரியவருகிறது.
நடிகர்கள் பிரீத்தி அஸ்ரானி, பகவதி பெருமாள், ஜென்ஸன் திவாகர், அருவி மதன், ஹரிபிரியா, லிஸ்ஸி ஆண்டனி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், விஜய் ஆண்டனி இசையமைக்கும் “அப்பா குட்டி” படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை படக்குழுவினர் இன்று (மே 21) வெளியிட்டுள்ளனர்.
இத்துடன், தெலுங்கு மொழியில் “நாநாகுட்டி” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The first-look poster for the film "Appa Kutty," starring Vijay Antony as the lead, has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.