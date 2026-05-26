அண்ணன் இளையராஜாவைப் பற்றி தவறாக பேசாதீர்கள்: கங்கை அமரன்

இளையராஜா குறித்து கங்கை அமரன்...

News image

இளையராஜா, கங்கை அமரன்

Updated On :26 மே 2026, 4:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா குறித்து கங்கை அமரன் பேசியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் 49 ஆண்டுகளாக இயங்கிக்கொண்டிருப்பவர் கங்கை அமரன். பாடலாசிரியர், இசையமைப்பாளர், இயக்குநர் என அழுத்தமான பங்களிப்பைச் செய்தவர். லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், சென்னையில் நடைபெற்ற உயிரிணையே ஆல்பம் வெளியீட்டு நிகழ்வில் பேசிய கங்கை அமரன், “உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் இசைத்துறையை ஏஐ கெடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதனை நம்பி வேலை செய்தால் ஒருகட்டத்தில் நம் மூளை வேலை செய்யாது. பின்னணி இசையைக் கொடுத்தால் ஏஐ-யே பாடலை எழுதிவிடுகிறது. அதற்கு நம்முடைய பெயரை எப்படி போடுவது?

வருங்கால சந்ததியினர் சிந்திக்கவும் எழுதவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என் அண்ணன் இளையராஜா குறித்து சில நேரங்கள் தவறான செய்திகள், விடியோக்கள் பரப்பப்படுகின்றன. அவர் குடும்பத்தினருடன் இல்லை என தவறாகச் சொல்கிறார்கள். அண்ணனுடன் மூத்த மகன் கார்த்திக் ராஜா இருக்கிறார். இளைய மகன் யுவன் துபையில் உள்ளார். அண்ணன் இளையராஜா சிம்பொனி, சினிமா என தீவிரமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரைப் பற்றி தவறான கருத்துகளைப் பரப்பாதீர்கள்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Gangai Amaran has spoken about music composer Ilaiyaraaja.

