Dinamani
நீலகிரி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!எந்தக் குழந்தைகளை வைத்து வாக்கு சேகரித்தீர்களோ, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை! - இபிஎஸ்கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா ராஜிநாமா!‘ஹிட்’ மூலம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியைப் பிரதமர் அடிப்பார்! தமிழிசை
/
செய்திகள்

கவனம் பெறும் மகேஷ்வரியின் இசை ஆல்பம்..! மோகன்லால் வாழ்த்து!

நடிகையும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினியுமான மகேஷ்வரியின் இசை ஆல்பம் குறித்து...

News image

மகேஷ்வரியின் இசை ஆல்பத்தின் போஸ்டர். - படம்: யூடியூப் / சரிகம தமிழ்.

Updated On :28 மே 2026, 6:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகையும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினியுமான மகேஷ்வரி சாணக்கியன் நடித்துள்ள ’கிறுக்குச் சிறுக்கி’ என்ற இசை ஆல்பம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த இசை ஆல்பத்தை வெளியிட்ட மலையாள நடிகர் மோகன்லால் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு நடிகை மகேஷ்வரி, “இந்த பிரபஞ்சமே வாழ்த்துகிறது” என நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.

தொலைக் காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தொகுப்பாளினியாகப் புகழ்பெற்ற மகேஷ்வரி சாணக்கியன் சென்னை 28 -2, பியார் பிரேம் காதல், ரைட்டர், டான், விகரம் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் சித்து குமார் இசையில் சாரங் தியாகு இயக்கத்தில் ’கிறுக்குச் சிறுக்கி’ என்ற இசை ஆல்பம் ஒன்றில் நடித்துள்ளார்.

இந்தப் பாடல் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. பிரபல நடிகர் மோகன்லால் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் இந்தப் பாடலைப் பகிர்ந்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

மோகன்லாலின் வாழ்த்துக்குப் பதிலளித்த மகேஷ்வரி, “இந்தப் பிரபஞ்சமே வாழ்த்துகிற போது வேற என்ன வேண்டும் எனக்கு! அதுமாதிரியான வாழ்த்துதான் மோகன்லால் சாரின் வாழ்த்து. வேறென்ன வேண்டும் எனக்கு..!” என நெகிழ்ச்சியாக நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

VJ Maheswari Music Video Kirukku Sirukki trending on social media

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அனுமன் சிக்கல்... ஸ்ரேயா ரெட்டி பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

அனுமன் சிக்கல்... ஸ்ரேயா ரெட்டி பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

சென்னையின் எப்ஸ்டீன்! யார் அந்த இசையமைப்பாளர்?

சென்னையின் எப்ஸ்டீன்! யார் அந்த இசையமைப்பாளர்?

எல்ஐகே பட ‘அடாவடி' பாடல் விடியோ வெளியீடு!

எல்ஐகே பட ‘அடாவடி' பாடல் விடியோ வெளியீடு!

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK