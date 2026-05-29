Dinamani
தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!
/
செய்திகள்

டி55: தனுஷ் நடனத்தால் திரையரங்கம் வெடிக்கும்..! சாண்டி மாஸ்டர் புகழாரம்!

நடிகர் தனுஷின் நடனம் குறித்து நடன இயக்குநர் சாண்டி கூறியிருப்பதாவது...

News image

சாண்டி மாஸ்டர், தனுஷ் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி. - படங்கள்: இன்ஸ்டா / தனுஷ், சாண்டி.

Updated On :29 மே 2026, 5:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகும் டி55 படத்தில் நடிகர் தனுஷ் ஆடியுள்ள நடனத்தினால் திரையரங்கமே வெடிக்கும் என நடன இயக்குநர் சாண்டி புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தினை அமரன் படத்தின் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கி வருகிறார்.

இந்தப் படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நடிகர் மம்மூட்டியும் நடிக்கிறார்கள். சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நடன இயக்குநர் சாண்டி மாஸ்டர் யூடியூப் நேர்காணல் ஒன்றில் இந்தப் படம் குறித்து கூறியிருப்பதாவது:

சமீபத்தில் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் தனுஷ் படத்திற்கு நடனத்தை இயக்கி முடித்தேன். அந்தப் பாடலில் தனுஷின் நடனம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது. நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு தனுஷ் முழுமையானப் பாடலுக்கும் நடனமாடியுள்ளார். அவரது நடனத்தைப் பார்த்து நான் வியப்படைந்தேன். இது திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுக்கு பிளாஸ்டாக இருக்கும்.

காமிரா நிறுத்தியதும் அவர் என்னிடம் சரியாகத்தான் ஆடினேனா என தயக்கத்துடனேயே கேட்பார். 5,6,7,8 என எண்களை எண்ணியதும் அவரிடம் வரும் ஆற்றல் எங்கிருந்து வருகிறதெனத் தெரியாது. அவர் மிகவும் உற்சாகமான அதிக ஆற்றல் நிரம்பியவர். அவரது ஆற்றலுடன் பின்னணியில் நடனமாடுபவர்களும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அந்தளவுக்கு தனுஷ் சிறப்பாக நடனமாடுகிறார் என்றார்.

Summary

Recently, in an interview, actor and dance choreographer Sandy revealed details about a song that he choreographed for Dhanush in D55

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கர ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு!

கர ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு!

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் நடிக்கும் தனுஷ்?

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் நடிக்கும் தனுஷ்?

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

முறையான வெளியீட்டுக்குத் தகுதியானவர்கள்! - கருப்பு படக்குழுவுக்கு தனுஷ் ஆதரவு!

முறையான வெளியீட்டுக்குத் தகுதியானவர்கள்! - கருப்பு படக்குழுவுக்கு தனுஷ் ஆதரவு!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!