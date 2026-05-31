காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

கருப்பு மேக்கப் விடியோ....

நடிகர் சூர்யா

Updated On :31 மே 2026, 2:49 pm IST

நடிகர் சூர்யா கருப்பு திரைப்படத்தில் வேடமிட்ட காவல்கார கருப்பின் மேக்கிங் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் வெளியான நாளிலிருந்து நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று, ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து இந்தாண்டின் பெரிய வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாடு பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ. 150 கோடிக்கும் மேல் வசூல் ஈட்டி வணிக ரீதியாகவும் தயாரிப்பாளர், விநியோகிஸ்தர்கள், திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு லாபகரமான படமாக மாறியுள்ளது. நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படங்களிலேயே இதுவே அதிக வசூலைச் செய்திருப்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கருப்பு திரைப்படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் காவல்கார கருப்பாக சூர்யா நடித்திருந்தது பலரையும் ரசிக்க வைத்தது. அந்தக் கருப்பாக நடித்தது சூர்யாவா இல்லை டூப்பா என கேள்விகளும் இருந்தன. தற்போது, காவல்கார கருப்பாக மாற சூர்யா மேக்கப் செய்துகொண்டு, படப்பிடிப்பில் நடிப்பதன் மேக்கிங் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இது ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது.

A 'making-of' video featuring actor Suriya in the guise of 'Kavalukara Karuppu' from the film Karuppu has been released.

இதற்குக் காரணம் என் உதவியாளர்தான்... சூர்யா பகிர்ந்த சுவாரஸ்யம்!

ரூ. 200 கோடி வசூலித்த கருப்பு?

ரூ. 100 கோடியை நெருங்கும் கருப்பு!

கண்ணுங்களா... செல்லங்களா... விடியோ வெளியிட்ட சூர்யா!

