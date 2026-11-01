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பிக் பாஸ் 10: இந்த வாரம் வெளியேறிய போட்டியாளர் யார்?

பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர் குறித்து...

bigg boss

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி. - கோப்புப்படம்

Updated On :

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, இந்த வாரம் வெளியேறிய போட்டியாளர் யார் என்பது குறித்த தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சி இந்த வாரத்துடன் 8 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. அதாவது, ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றுடன் 56-வது நாளை எட்டியுள்ளது.

சென்ற வாரம், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்கியிருந்த நிலையில், இந்த வாரம் மீண்டும் விஜய் சேதுபதியே நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

இதனிடையே, 8வது வாரத்திற்கான நாமினேஷன் கடந்த திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவர்கள், இந்தப் போட்டியில் நீடிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இருவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.

இதன் அடிப்படையில், இந்த வாரம் நாமினேஷனுக்கு அஷ்மிதா, அவினாஷ், அன்சர், கரிஷ்மா, தன்யா, ஜேசன், வினோத் பாபு உள்ளிட்ட 15 பேர் தேர்வாகி இருந்தனர்.

இந்த வாரம் முழுவதும், இந்தப் பட்டியலில் உள்ளவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்திருந்த நிலையில், குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்ற கரிஷ்மா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

கடந்த வாரம், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து, ஷமா வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Information has emerged regarding which contestant was eliminated from Bigg Boss Season 10 this week.

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