சீனில் நடிக்கும் போது பயமாகத்தான் இருந்தது: நஸ்லன்
சீன் திரைப்படம் குறித்து நஸ்லன்...
நடிகர் நஸ்லன்
நடிகர் நஸ்லன் சீன் திரைப்பட அனுபவம் குறித்து பகிர்ந்துள்ளார்.
நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான சீன் திரைப்படம் நவ. 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டிரைலர் ஆகியவை எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதால் தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் சீன் நன்றாக இருந்தால் வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றியைப் பெறும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், டிரைலர் வெளியீட்டு நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு பேசிய நடிகர் நஸ்லன், “நான் இதுவரை எந்தத் தமிழ்த் திரைப்படத்திலும் நடித்ததில்லை. சீன் என் முதல் தமிழ்ப்படம். வெளியாவதற்கு முன்பே ரசிகர்கள் மிகுந்த அன்பைத் தருகிறார்கள். இது வெளியீட்டுக்குப் பின்பும் நீடிக்க வேண்டும். சீன் திரைப்படத்தில் என் கதாபாத்திரம் மோசமான வில்லனெல்லாம் கிடையாது.
சூர்யா சாரை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அவருடன் நடிக்கும்போது பயமாகவும் இருந்தது. தினமும் படப்பிடிப்பில் மதியம் மற்றும் இரவு உணவின் போது சூர்யா சாரிடமிருந்து ஒரு டிப்பன் பாக்ஸ் வந்துவிடும். அந்த அளவிற்கு அன்பைக் கொடுத்தார். இதனால், படப்பிடிப்பில் நான் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். ழகரம் நிறுவனத்திற்கு நன்றி” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் சூர்யா நடித்த திரைப்படங்களில் அவரை விட வயதில் மிக இளையவரான ஒருவர் முதல்முறை வில்லனாக நடித்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Naslen has shared his experience of working on the film scene
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