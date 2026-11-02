இன்று டேர் டெவில் திரைப்பட பூஜை!
டேர் டெவில் பூஜை குறித்து...
நடிகர்கள் அஜித்குமார், பார்த்திபன்.
நடிகர் பார்த்திபன் டேர் டெவில் திரைப்படம் குறித்த அப்டேட்டை பகிர்ந்துள்ளார்.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ’டேர் டெவில்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதில், நாயகியாக ஸ்ரீலீலாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
டெர் டெவில் திரைப்படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் நடைபெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நடிகர் பார்த்திபன், ’இன்று டேர் டெவில் நாள். மிகச் சிறந்தவரான அஜித்துடன் பணியாற்ற உள்ளது குஷியாக இருக்கிறது’ எனப் புகைப்படத்துடன் கூடிய பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தீபாவளி முடிந்து நவ. 12 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Parthiban has shared an update regarding the film 'Daredevil'.
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