பொங்கல் வெளியீட்டில் வரிசை கட்டும் திரைப்படங்கள்!
பொங்கல் வெளியீட்டில் புதிய திரைப்படங்கள்...
அடுத்தாண்டு பொங்கல் வெளியீட்டிற்கு நிறைய திரைப்படங்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன.
இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாக நடிகர் சூர்யாவின் சீன், ரன்பீர் கபூர் நடித்த ராமாயணா, நயன்தாராவின் மூக்குத்தி அம்மன் - 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ஆரோக்கியமான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில், அடுத்தாண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் திரைப்படங்களின் பட்டியல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இதில், பட்ஜெட் ரீதியாக பெரிய படங்களான பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம், அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிய டிமான்டி காலனி - 3, தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகும் பாக்கெட் நாவல், நடிகர் அஜித் குமாரின் கார் பந்தயத்தை மையமாக வைத்து தயாரிக்கப்பட்ட கிளாடியேட்டர்ஸ், யூடியூபர் விஜே சித்துவின் டயங்கரம் ஆகிய திரைப்படங்கள் பொங்கல் வெளியீட்டைக் குறிவைத்துள்ளன.
இத்திரைப்படங்களில் விஜய் சேதுபதி, ஆர்யா ஆகியோர் மட்டுமே நட்சத்திர நடிகர்கள். அருள்நிதியின் டிமான்டி காலனி மூன்றாம் ஏற்கனவே எதிர்பார்ப்பு இருப்பதால் இப்படமும் அதிக திரைகளில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.
Many films are lined up for release during next year's Pongal.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.