பொங்கல் வெளியீடாக ரஜினியின் தர்மன்?
தர்மன் திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் தர்மன் திரைப்படத்தைப் பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 173-வது திரைப்படத்திற்குத் ’தர்மன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை, ஓ மை கடவுளே, டிராகன் திரைப்படங்களின் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
நடிகர்கள் சிம்ரன், ராஷி கன்னா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் நடிக்கின்றனர். ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் உருவாகிவரும் இப்படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடிக்கிறார். இது, படையப்பா மற்றும் வேட்டையாடு விளையாடு கலவையாக இருக்கும் என இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தெரிவித்திருந்தார்.
இப்படத்தின் மூன்றாம்கட்ட படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், அதிரடியான மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினி நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இப்படத்தை 2027 பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தையும் ராஜ்கமல் நிறுவனமே தயாரிப்பதால் சேயோனை டிசம்பர் வெளியீடாகக் கொண்டு வருவார்கள் எனத் தெரிகிறது.
Plans are underway to release the film Dharman, starring Rajinikanth, during the Pongal festival.
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