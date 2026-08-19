தர்மன் திரைப்படத்தில் ரஜினிக்கு வில்லனாக ராம் பொதினேனி?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் தர்மன் திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடிகர் ராம் பொதினேனி நடிக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் தலைவர் 173 திரைப்படத்திற்குத் தர்மன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். ஆக்ஷன் கலந்த கதையாக உருவாகிவரும் இப்படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடிக்கிறார். இது, படையப்பா மற்றும் வேட்டையாடு விளையாடு கலவையாக இருக்கும் என இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தெரிவித்திருந்தார்.
நடிகர் கமல் ஹாசன் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் சிம்ரன், ராஷி கன்னா ஆகியோரும் இணைந்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க அன்பறிவ் சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
அண்மையில், இதன் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொதினேனி ரஜினிக்கு வில்லனாக நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ராம் பொதினேனி நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான டபுள் ஐ ஸ்மார்ட், ஆந்திரா கிங் தாலுகா உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் தோல்விப்படமாகின. தற்போது, தன் அடுத்த திரைப்படத்தை ராம் பொதினேனியே இயக்கும் பணிகளில் உள்ளார்.
It is reported that actor Ram Pothineni will play the villain in the upcoming film Dharman, starring Rajinikanth.
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