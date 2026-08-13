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நடிகர் ரஜினியின் தர்மன் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு!

தர்மன் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு...

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நடிகர் ரஜினிகாந்த்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் தர்மன் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்படிப்பு துவங்கியுள்ளது.

இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் தலைவர் 173 திரைப்படத்திற்குத் தர்மன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். ஆக்‌ஷன் கலந்த கதையாக உருவாகவுள்ள இப்படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடிக்கிறார். இது, படையப்பா மற்றும் வேட்டையாடு விளையாடு கலவையாக இருக்கும் என இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தெரிவித்திருந்தார்.

நடிகர் கமல் ஹாசன் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் சிம்ரன், ராஷி கன்னா ஆகியோரும் இணைந்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க அன்பறிவ் சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

நட்சத்திர நடிகர்களுடன் ஆக்‌ஷன் படமாக உருவாகும் நிலையில், இதன் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விடியோவை ராஜ்கமல் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதில், ரஜினியின் தோற்றமும் பின்னணி இசையும் கவர்ந்துள்ளதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

The second schedule of the film Dharman, starring Rajinikanth, has commenced.

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