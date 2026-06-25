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ரஜினியின் தர்மன் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்..! புதிய போஸ்டர்!

நடிகர் ரஜினியின் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது குறித்து...

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தர்மன் புதிய போஸ்டர். - படம்: இன்ஸ்டா / அஷ்வத் மாரிமுத்து.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 7:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் தர்மன் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து புதிய போஸ்டரை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் தலைவர் 173 திரைப்படத்திற்குத் தர்மன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். ஆக்‌ஷன் கலந்த கதையாக உருவாகவுள்ள இப்படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடிக்கிறார்.

இந்தப் படம் படையப்பா, வேட்டையாடு விளையாடு கலவையாக இருக்கும் என இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தெரிவித்திருந்தார்.

நடிகர் கமல் ஹாசன் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் சிம்ரன், ராஷி கன்னா ஆகியோரும் இணைந்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க அன்பறிவ் சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்ற உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக இயக்குநர் தெர்வித்துள்ளார். சமீபத்தில் இதன் முதல் தோற்ற போஸ்டருக்கான மேக்கிங் விடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர்.

தற்போது வெளியாகியுள்ள புதிய போஸ்டரில் மருத்துவர் வேடத்தில் ரஜினி போஸ் கொடுக்கும் காட்சி கவனம் பெற்று வருகிறது.

Summary

Filming for Rajini's 'Dharman' begins! New poster released!

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