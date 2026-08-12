ரியோ ராஜ் நடித்த ராம் அண்ட் லீலா டிரைலர்!

நடிகர் ரியோ ராஜ் நடிப்பில் உருவான ராம் அண்ட் லீலா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் ராம் இன் லீலா படத்தின் நாயகனாக நடிகர் ரியோவும் அறிமுக நாயகி வர்திகாவும் நடிக்கின்றனர். அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தின் மூன்று பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது. ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியானதால் ரியோவின் இப்படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இப்படம் வருகிற ஆக. 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். திருமணம் செய்ய ஒரு ஆண் என்னென்ன சிக்கல்களையும் வித்தியாசமான பிரச்னைகளையும் சந்திக்கிறான் என்பதை மையப்படுத்தி இப்படம் உருவாகியுள்ளது. ஓடிடி உரிமையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ram and leela movie trailer out now
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