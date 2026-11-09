ஓடிடியில் அசோக் செல்வனின் அன்பில் அவன் எப்போது?
அசோக் செல்வனின் அன்பில் அவன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
அன்பில் அவன் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்
அசோக் செல்வனின் அன்பில் அவன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அசோக் செல்வன், பிரீத்தி முகுந்தன் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் அன்பில் அவன்.
ஹேப்பி ஹை பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் அசோக் செல்வனின் சகோதரி தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு போர்த்தொழில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கதை எழுத, இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார்.
மேலும் இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர் பாலு, மகா தில்லி கணேஷ், சாபமோன் அப்து சமத், ரேவதி என பலர் நடித்துள்ளனர்.
ஆக்ஷன் கலந்த காதல் கதையாக உருவான அன்பில் அவன், கடந்த் அக். 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்தப் படத்திற்காக 70 அடி உயரத்தில் இருந்து அசோக் செல்வன் நீரில் குதிக்கும் காட்சி படமாக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் அன்பில் அவன் திரைப்படம் நவ. 13 ஆம் தேதி சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Information regarding the OTT release of Ashok Selvan's film 'Anbil Avan' has emerged.
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