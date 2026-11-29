ராமாயணா அனிமேஷன் திரைப்படத்தை இயக்கும் அனில் ரவிபுடி!
அனிமேஷன் திரைப்படத்தை இயக்கும் அனில் ரவிபுடி
இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி
இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி ராமாயணா அனிமேஷன் திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார்.
தெலுங்கில் அடுத்தடுத்து வெற்றிப்படங்களைக் கொடுத்து கவனிக்கப்படுபவர் இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சங்கராந்தி வெளியீடாகத் தன் திரைப்படத்தைக் கொண்டு வருவதால் அந்த பண்டிகையின் இயக்குநர் என்றும் ரசிகர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படுகிறார்.
இறுதியாக, இவர் இயக்கிய பகவந்த் கேசரி, சங்கராந்தி வஸ்துனம் (2025 -ஜனவரி வெளியீடு), மன ஷங்கர வர பிரசாத் காரு (2026 - ஜனவரி வெளியீடு) ஆகிய திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிகளைப் பெற்றன.
அதேபோல், இந்த முறை நடிகர்கள் வெங்கடேஷ், கீர்த்தி சுரேஷ், கிருத்தி ஷெட்டி உள்ளிட்டோரை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ராமாயணா கதையை அனில் ரவிபுடி அனிமேஷன் திரைப்படமாக உருவாக்க உள்ளாராம். கேவிஎன் புரடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது. விஷ்ணுவின் அவதாரங்களை ஹொம்பாலே பிலிம்ஸ் அனிமேஷனாக எடுத்துவரும் சூழலில் கேவிஎன் நிறுவனம் ராமாயண கதையை அனிமேஷன் ஆக தயாரிப்பதற்கான திட்டத்தில் உள்ளது.
Director Anil Ravipudi is set to direct an animated film based on the Ramayana.
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