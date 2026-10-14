கீர்த்தி சுரேஷின் சத்தியவான் - சாவித்திரி டீசர் அப்டேட்!
சத்தியவான் - சாவித்ரி டீசர் குறித்து...
கீர்த்தி சுரேஷ்
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் சத்தியவான் சாவித்திரி திரைப்படத்தின் டீசர் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
ஜீ ஸ்டூடியோஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு ’சத்தியவான் சாவித்திரி’ எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக உருவாகும் இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் பிரதான முன்னணி கதாபாத்திரத்திலும், எதிர் தரப்பு வழக்குரைஞராக மிஷ்கினும் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
A teaser update for actress Keerthy Suresh's film Sathyavan Savithri has been released.
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