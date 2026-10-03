சத்தியவான் சாவித்திரி புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!
சத்தியவான் சாவித்திரி வெளியீடு குறித்து...
நடிகர்கள் மிஷ்கின், கீர்த்தி சுரேஷ்.
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் சத்தியவான் சாவித்திரி படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜீ ஸ்டூடியோஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு ’சத்தியவான் சாவித்திரி’ எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக உருவாகும் இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் பிரதான முன்னணி கதாபாத்திரத்திலும், எதிர் தரப்பு வழக்குரைஞராக மிஷ்கினும் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், ஹார்ட்பீட் சாருகேஷ், பால சரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன், மாலா பார்வதி, தீபா, ஏ.வெங்கடேஷ், ஸ்டில்ஸ் பாண்டியன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, சத்தியவான் சாவித்திரி திரைப்படம் ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது இப்படம் நவ. 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என புதிய வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவித்துள்ளனர்.
The new release date for actress Keerthy Suresh's film Sathyavan Savithri has been announced.
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