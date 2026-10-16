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என் பயோபிக்கில் நடிக்க பிரியங்கா சோப்ரா தகுதியானவர்..! சவிதா புனியா பேட்டி!

ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய ஹாக்கி வீராங்கனை சவிதா புனியாவின் பேட்டி குறித்து...

New Delhi: Indian women's hockey goalkeeper Savita Punia during an interview with PTI, in New Delhi, Wednesday, Oct. 14, 2026. (PTI Photo/Shahbaz Khan) and Priyanka Chopra Jonas, recipient of the Actor Woman of Impact Award, arrives at the InStyle Imagemaker Awards on Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello),

சவிதா புனியா, பிரியங்கா சோப்ரா - படங்கள்: பிடிஐ, ஏபி

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ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய ஹாக்கி வீராங்கனை சவிதா புனியா பேட்டியில், “எனது பயோபிக்கில் நடிக்க பிரியங்கா சோப்ரா தகுதியானவர்” எனக் கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய ஹாக்கி மகளிரணி தங்கம் வெல்ல சவிதா புனியா மிக முக்கியமான பங்கை வகித்தார். 1974க்குப் பிறகு மகளிரணி தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்தது.

இந்த அபார வெற்றியின் இந்திய ஹாக்கி மகளிரணி ஒலிம்பிக்ஸ் 2028ல் விளையாட தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹாக்கி அணியில் கோல் கீப்பராக சவிதா புனியா சிறப்பாக பங்காற்றினார்.

ஹரியாணாவைச் சேர்ந்த சவிதா புனியா (36 வயது) இந்தியாவின் தடுப்புச் சுவர் என ஹாக்கி ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். 171 சென்டி மீட்டர் உயரம் கொண்ட இவரது கோல்கீப்பிங் செய்லபாடுகள் அனைவரையும் வியக்க வைத்தது.

சவிதா புனியாவின் தாயாருக்கு உடல்நலம் குன்றியதால் ஐந்தாம் வகுப்பு முதலே வீட்டு வேலைகளையும் படிப்பையும் விளையாட்டையும் பார்த்துக்கொள்வது மிகுந்த சிரமமான ஒன்றாக அமைந்திருந்தது.

இந்த நிலையில், பத்மஸ்ரீ விருதை வென்றுள்ள சவிதா புனியா பிடிஐ செய்தி நிறுவனதுக்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில் பேசியிருப்பதாவது:

என்னை வைத்து படம் எடுப்பார்கள் என எப்போதும் நினைத்தது இல்லை. ஆனால், அப்படி எடுத்தால் பிரியங்கா சோப்ரா எனக்கு விருப்பமானவர். அவர் என்னுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு நியாயம் சேர்ப்பார் என நினைக்கிறேன்.

பிரியங்காவின் பயணத்தைப் பார்க்கும் போது அது எனக்கு உத்வேகம் அளிக்கிறது. எனக்கு இசையைக் கேட்கப் பிடிக்கும். புத்தகம் படிப்பேன். தினமும் அனுமன் பாடல்களுடன் அன்றைய நாளைத் தொடங்குவேன்.

நான் அதிகமாக படங்களைப் பார்ப்பதில்லை. இதுவரை 8 அல்லது 9 படங்கள் மட்டுமே பார்த்துள்ளேன். கடைசியாக தீபிகா படுகோன் நடித்த சப்பாக் படத்தைப் பார்த்தேன் என்றார்.

நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா ஏற்கெனவே குத்துச் சண்டை வீராங்கனை மேரி கோமின் படத்தில் 2014ல் நடித்துள்ளார்.

தற்போது, ராஜமௌலி இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். கடைசியாக அவரது நடிப்பில் தி ஃபிளப் என்ற ஆங்கிலப் படம் வெளியானது.

Summary

Hockey icon Savita Punia wants Priyanka Chopra Jonas to play her in a biopic

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