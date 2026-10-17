அப்செஷன் அன்-கட் வடிவத்தின் ஓடிடி தேதி!
அப்செஷன் அன்-கட் வடிவத்தின் வெளியீடு குறித்து...
அப்செஷன் திரைப்படத்தின் நீக்கப்படாத காட்சிகள் கொண்ட வடிவத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேப்ஸ்டோன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் டீ ஷாப் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான அப்செஷன் திரைப்படம் அமெரிக்காவில் கடந்த மே 15 ஆம் தேதி வெளியாகி பெரிய கவனத்தைப் பெற, இந்தியாவில் மே 29 ஆம் தேதி வெளியாகியது.
தான் விரும்பும் பெண் தன்னை மிகத் தீவிரமாகக் காதலிக்க வேண்டும் என ஏங்கும் நாயகனுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமைகிறது. ஆனால், தீவிரமான விஷயங்களுக்கே உண்டான அபாயங்கள் என்ன என்பதை மையமாக வைத்து ஹாரர் - திரில்லர் வகையில் இதனை உருவாக்கியிருந்தனர்.
இந்திய மதிப்பில் ரூ. 8 கோடி (8 லட்சம் டாலர்) பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ. 4000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து அசத்தியது. மிகப்பெரிய லாபத்தைக் கொண்ட படமென்பதால் இதன் இரண்டாம் பாகத்தின் பணிகளும் துவங்கியுள்ளன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் நீக்கப்படாத காட்சிகள் (அன்கட் - uncut) கொண்ட வடிவம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வருகிற அக். 30 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The OTT release date for the version of the film 'Obsession' that includes deleted scenes has been announced.
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