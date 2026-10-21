ஹன்சிகா மோத்வானி நடிக்கும் யக்ஷிணி!
ஹன்சிகா மோத்வானியின் புதிய திரைப்படம்...
நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி
நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் மாப்பிள்ளை படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி. இவர் எங்கேயும் காதல், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, வேலாயுதம், பிரியாணி, சிங்கம் 2 ஆகிய படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.
குறுகிய காலத்தில் விஜய், சூர்யா, தனுஷ், சிம்பு போன்ற பெரிய நட்சத்திரங்களுடன் ஜோடியாக நடித்து பிரபலமான ஹன்சிகா, சில ஆண்டுகளாக பெரிய அளவில் படங்களில் நடிக்காமல் இருந்தார். இடையே, திருமணமாகி விவாகரத்தும் பெற்றார்.
இந்த நிலையில், நடிகை ஹன்சிகா தமிழில் இயக்குநர் ஆர். கண்ணன் இயக்கத்தில் புதிய ஹாரர் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்திற்கு யக்ஷிணி எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இது, சோட்டாணிக்கரையில் உள்ள பகவதி அம்மன் கோவிலில் வெளியிடப்பட்டது.
மேலும், இத்திரைப்படம் இந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் திரைக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The title of actress Hansika Motwani's new film has been announced.
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