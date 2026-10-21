80-களின் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த பிரமாண்ட காவியம்! புதிய வீர மகாபாரதம் பக்தித் தொடர்! எதில் பார்க்கலாம்?
வீர மகாபாரதம் பக்தித் தொடரின் ஒளிபரப்பு குறித்து...
கடந்த 1980-களின் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த பிரமாண்ட காவியமான வீர மகாபாரதம் தொடர் சோனி விழா சேனலில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
வியாசர் எழுதிய மகாபாதரதத்தை மையமாக வைத்து கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு சித்தார்த் ஆனந்த் குமார் மற்றும் அமர்பிரீத் ஆகிய இரு இயக்குநர்கள் மகாபாரதத்தை இயக்கினர்.
ஹிந்தி மொழியில் எடுக்கப்பட்டாலும், இந்தத் தொடரின் திரைக்கதை வடிவம் பலதரப்பட்ட மக்களைக் கவர்ந்ததால், தமிழ் மொழியில் குரலாக்கம் செய்து விஜய் மற்றும் கலர்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
பெரும்பாலும், இதிகாசத் தொடருக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. எப்போது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டாலும், மகாபாரதம் தொடரைப் பார்ப்பதற்கு என்று தனி ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.
மகாபாரதம் தொடரில் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள், துரியோதனன் சபையில் சூதாட்டத்தில் பாண்டவர்கள் தோற்பது உள்ளிட்ட காட்சிகள் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெறும். அர்ஜுனன், கர்ணன், பீஷ்மர், அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட பாத்திரங்கள் முக்கியமானவையாகும்.
இந்த நிலையில், அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட சோனி விழா சேனலில் வீர மகாபாரதம் தொடர் அக். 20 முதல் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6 முதல் 8 மணி வரை தொடர்ந்து 2 மணி நேரம் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கம்போல, வீர மகாபாரதம் தொடருக்கும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
The epic Veera Mahabharata series, which has captivated audiences, is being broadcast on Sony Vizha Channel.
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