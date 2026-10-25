ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி...! ஏ. ஆர். ரஹ்மானைச் சந்தித்த அனிருத்!
ஏ. ஆர். ரஹ்மானைச் சந்தித்த அனிருத்...
இசையமைப்பாளர்கள் ஏ. ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் அனிருத்
இசையமைப்பாளர்கள் ஏ. ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் அனிருத் சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.
இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் உருவான ராமாயணா திரைப்படம் நவ.5 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் என்பதால் உலக அளவில் பல ஆயிரம் திரைகளில் வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்களில் மூன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில் ராவண தாண்டவம் பாடலை இசையமைப்பாளர்கள் அனிருத், ஜிவி பிரகாஷ் பாடியுள்ளனர். அப்போது, ஸ்டுடியோவில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை அனிருத் பகிர்ந்து, “ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி... ரஹ்மான் சாருடன் இருப்பது எப்போது சிறப்பான கொண்டாட்டமே” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் வெளியான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Music composers A. R. Rahman and Anirudh have met.
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