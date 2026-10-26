The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஊழலின் ஊற்றுக்கண் திமுக என மக்கள் பேசுவார்கள்! தவெககைது மூலம் மக்களை திசை திருப்புகிறது தவெக அரசு! மு.க. ஸ்டாலின்செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!ரூ. 100 கோடி மோசடி! முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது!சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகள்! தவெகவை கண்டித்து திமுக ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு!போக்சோ வீரமணிக்கு எதிரான முதல் வழக்கில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடிஅமித் ஷா குறித்து அவதூறு! ராகுலுக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி!போக்சோ வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு!ராகுல் காந்தி பாதுகாப்பு வாகனங்கள் விபத்து! 5 கார்கள், ஆம்புலன்ஸ் மோதல்!நகராட்சி துறை அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு விவகாரம்: கே.என். நேரு மனு தள்ளுபடி

வைபவ் நடிக்கும் மணிகண்டா - ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

வைபவ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மணிகண்டா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியானது.

வைபவ்

Updated On :

வைபவ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மணிகண்டா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியானது.

ஹிந்து மதக் கடவுளான ஐயப்பனை மையப்படுத்தி உருவாகியுள்ள திரைப்படம் மணிகண்டா. இப்படத்தில் வைபவ் நாயகனாக நடிக்கிறார்.

நடிகை மீனாட்சி கோவிந்தராஜன், அரவிந்த் ஆகாஷ் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் இப்படத்தை ’மாளிகைபுரம்’ படத்தை இயக்கிய விஷ்ணு சசி சங்கர் இயக்கியுள்ளார்.

தாந்த்ரா ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் கிரியேட்டிவ் தயாரிப்பாளராக இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு பணியாற்றியுள்ளார். பிரேம்ஜி இசையமைத்துள்ளார்.

மணிகண்டா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு இன்று வெளியிட்டது. ஐயப்பன் வேடத்தில் வைபவ் நின்றிருக்கும் போஸ்டரில் ’இறைவன் மற்றும் அவரது மக்களின் பயணம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இப்படம் வருகிற டிசம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

மணிகண்டா பட போஸ்டர்

மணிகண்டா பட போஸ்டர்

Summary

The first look poster of Vaibhav's upcoming film Manikanda was released today.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ஜான் டோ - ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ஜான் டோ - ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு - புகைப்படங்கள்

யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு - புகைப்படங்கள்

‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

பிக்காசோ

பிக்காசோ

விடியோக்கள்

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK