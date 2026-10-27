நடிகர் ஜீவா - 49 திரைப்படத்தின் பூஜை!
ஜீவா நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்...
நடிகர் ஜீவா
நடிகர் ஜீவா நடிக்கும் 49-வது திரைப்படத்தின் பூஜை நடைபெற்றுள்ளது.
நடிகர் ஜீவாவுக்கு பிளாக், தலைவர் தம்பி தலைமையில் ஆகிய படங்கள் வெற்றிப்படமாக அமைந்ததால் இழந்த தன் மார்க்கெட்டை மீண்டும் பிடிக்க நல்ல கதையம்சமுள்ள படங்களைத் தேர்தெடுப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பவர் என்பதால் ஜீவாவின் படங்களின் மீது எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். தற்போது, கிடா படத்தின் இயக்குநர் ரா. வெங்கட் இயக்கத்தில் தகப்பன் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், பேசன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறார். இப்படத்தை முகமது முஸ்தஃபா இயக்க நடிகைகள் நிமிஷா சஜயன், ஏஞ்சல் மரியா உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இது, ஜீவாவின் 49-வது திரைப்படமாக உருவாகிறது.
The pooja (ceremony) for the 49th film starring actor Jiiva has taken place.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.