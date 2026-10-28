படப்பிடிப்பிற்காக ஹைதராபாத் சென்ற கமல் ஹாசன்! எந்தத் திரைப்படம்?
ஹைதராபாத் சென்ற நடிகர் கமல் ஹாசன்....
நடிகர் கமல் ஹாசன்
நடிகர் கமல் ஹாசன் படப்பிடிப்பிற்காக ஹைதராபாத் சென்றுள்ளார்.
நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'கல்கி 2898 ஏடி'. மகாபாரதம், ஏஐ தொழில்நுட்பம், கல்கி அவதாரம் என புராணக் கதைகளுடன் எதிர்காலத்தை கற்பனை செய்து உருவான இப்படம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
மேலும், ரூ. 1000 கோடி வரை வசூலித்து வணிக ரீதியிலும் பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. இதில், முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் கமல் ஹாசன், பிரபாஸ் அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். தொடர்ந்து, கல்கி - 2 படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்ள தீபிகா படுகோன் பல நிபந்தனைகளை விதித்ததால் அவரைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்திலிருந்து நீக்கியது.
மேலும், தீபிகா படுகோன் நடித்துவந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சாய் பல்லவியை நடிக்க வைக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பிற்காக நடிகர் கமல் ஹாசன் ஹைதராபாத் சென்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கான முக்கியமான காட்சிகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. இப்படம் அடுத்தாண்டு திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Actor Kamal Haasan has gone to Hyderabad for a film shoot.
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