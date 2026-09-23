நடிகர் சுஹாஸை பாராட்டிய கமல் ஹாசன்!
நடிகர் கமல் ஹாசனிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெற்ற சுஹாஸ்...
நடிகர்கள் கமல் ஹாசன், சுஹாஸ்
மண்டாடி திரைப்படத்தில் நடித்த சுஹாஸை நடிகர் கமல் ஹாசன் பாராட்டியுள்ளார்.
இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் ராமநாதபுர மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அவர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான பாய்மரப்படகுப் போட்டியை மையமாக வைத்து உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தில் நடிகர் சூரிக்கு வில்லனாக நடித்து கவனம் ஈர்த்தவர் நடிகர் சுஹாஸ்.
தெலுங்கில் குறிப்பிடத்தகுந்த நடிகரான இவர் தமிழில் அறிமுகமான முதல் திரைப்படத்திலேயே சாட்டபுலி என்கிற கதாபாத்திரத்தில் காத்திரமான நடிப்பைக் கொடுத்து வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் கமல் ஹாசன் மண்டாடி திரைப்படக்குழுவினரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.
இதில், சுஹாஸ் நடிகர் கமல் ஹாசனைச் சந்தித்தது குறித்த பதிவில், “ சில தருணங்கள் உங்களை முழுமையாக பேச முடியாத அளவிற்கு செய்துவிடும். நடிப்பின் என்சைக்ளோபீடியா, வாழும் லெஜெண்ட் கமல் ஹாசன் சாருடன் அருகே நிற்கிறேன். ஒரு நனவான கனவு. பெரிய கௌரவம். எப்போதும் பாதுகாக்கும் ஒரு நினைவு” எனக் கூறியுள்ளார்.
Actor Kamal Haasan has praised Suhas, who acted in the movie Mandaadi.
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