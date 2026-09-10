வெளியீட்டுக்குத் தயாராகும் இந்தியன் - 3?
இந்தியன் - 3 திரைப்படம் குறித்து...
நடிகர் கமல் ஹாசன்
நடிகர் கமல் ஹாசன் நடிப்பில் உருவாகும் இந்தியன் - 3 திரைப்படத்தை விரைவில் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளனராம்.
நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கிய இந்தியன் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாகம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று தோல்விப்படமானது.
லஞ்சம் மற்றும் ஊழலை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் இணைய கிண்டல்களையும் எதிர்கொண்டது. ஆனாலும், அதில் இடம்பெற்ற இந்தியன் - 3 டிரைலர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது.
மேலும், இந்தியன் - 2 தோல்வியால் இந்தியன் - 3 படப்பிடிப்பில் மேற்கொண்டு செலவு செய்ய லைகா விரும்பாததால் படத்தைக் கைவிடும் திட்டத்தில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பணிகளை இயக்குநர் ஷங்கரும் நடிகர் கமல் ஹாசனும் மேற்கொண்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், இப்படத்தை விரைவில் வெளியிடும் பணிகளையும் லைகா மேற்கொண்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
Plans are reportedly underway to release the film Indian 3, starring Kamal Haasan, soon.
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