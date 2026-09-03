கமல் ஹாசன் - சு. அருண் குமார் திரைப்படத்தின் பணிகள் தொடக்கம்!
நடிகர் கமல் ஹாசனின் புதிய திரைப்படத்திற்கான தோற்றப் புகைப்படம்...
கமல் ஹாசன் - சு. அருண் குமார்
நடிகர் கமல் ஹாசன் இயக்குநர் அருண் குமார் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது.
நடிகரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் தக் லைஃப் திரைப்படத்திற்குப் பின் சண்டைப் பயிற்சியாளர்கள் அன்பறிவ் இயக்கத்தில் தன் 234-வது படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், தேர்தல் காரணங்களால் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தள்ளிச் சென்றது.
தொடர்ந்து, ராஜ்கமல் நிறுவனம் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது படத்தையும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தையும் தயாரித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், சித்தா திரைப்படத்தை இயக்கிய சு. அருண் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல் ஹாசன் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. தற்போது, இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நடிகர் கமல் ஹாசன் இப்படத்தில் எப்படி தோன்ற வேண்டும் என்பதற்கான ’லுக் டெஸ்ட்’ எடுத்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
கையில் வெட்டு கத்தியுடன் நடிகர் கமல் நடப்பது போன்ற புகைப்படம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது, காவல்துறை சார்ந்த படமாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. இதனை, ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறது.
இயக்குநர் சு. அருண் குமார் இறுதியாக இயக்கிய வீர தீர சூரன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சங்களைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
A new film starring actor Kamal Haasan is being made under the direction of Arun Kumar.
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