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இது காலத்தினால் செய்த நன்றி... தமிழக அரசைப் பாராட்டிய நடிகர் கமல் ஹாசன்!

பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டபம் அறிவித்ததற்கு கமல் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்...

நடிகர் கமல் ஹாசன், முதல்வர் விஜய்

Published On :25 ஆகஸ்ட் 2026, 11:51 am IST

நடிகர் கமல் ஹாசன் மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டபம அமைக்க உள்ளதாகச் சொன்ன தமிழக அரசைப் பாராட்டியுள்ளார்.

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்புக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்க்கு நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல் ஹாசன் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், ”மண்வாசனையைத் திரையில் பதிவு செய்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவுக்கு, அவர் பிறந்த மண்ணிலேயே மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கும் தமிழக அரசுக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இது காலத்தினாற் செய்த நன்றி.” எனக் கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக, தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஆர்.கே. செல்வமணி இயக்குநர் பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என்கிற அறிவிப்புக்கு இயக்குநர் சங்கம் சார்பாக நன்றி தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actor Kamal Haasan has praised the Tamil Nadu government for its announcement to build a memorial hall for the late director Bharathiraja.

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