The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதன்மை மொழியாக தமிழ்! தனித் தீர்மானம் கொண்டுவந்தார் முதல்வர் விஜய்!சென்னையில் ஒலிம்பிக் நகரம், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!சென்னையில் ரூ. 1200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம்: முதல்வர் விஜய்தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 3)வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ராகவ் சத்தா பெயர் நீக்கப்பட்டதால் பரபரப்புமேக்கேதாட்டு திட்டம்: விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க மத்திய நீா் ஆணையத்திடம் கா்நாடகம் கோரிக்கைகொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்புகிருஷ்ண ஜெயந்தி, வார விடுமுறை: 4,070 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் இரு நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஆகஸ்ட் மாதத்தில் யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் புதிய உச்சம்

கூச முனுசாமி வீரப்பன் சீசன் - 2 டீசர்!

கூச முனுசாமி வீரப்பன் சீசன் - 2 டீசர் வெளியானது...

கூச முனுசாமி வீரப்பன்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 11:25 am IST

வீரப்பன் குறித்த ஆவணத் தொடரான கூச முனுசாமி வீரப்பன் சீசன் - 2 டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

சந்தனக் கடத்தல் வீரப்பன் குறித்த வெளியான திரைப்படங்கள், ஆவணப்படங்கள் வரிசையில் ‘கூச முனுசாமி வீரப்பன்’ என்கிற புதிய ஆவணத் தொடர் கடந்த 2023 ஆண்டு வெளியானது. வீரப்பன் உயிருடன் இருந்த காலத்தில் அவரைச் சந்தித்த பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் கோபால் மற்றும் அவரது குழுவின் மேற்பார்வையில் இத்தொடர் உருவாகியுள்ளது.

ஆர். வி. பிரபாவதி தயாரிப்பில் சரத் ஜோதி இயக்கத்தில் உருவான இந்த ஆவணப்படம்  2023, டிச.14 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பரபலான கவனத்தைப் பெற்றதுடன் பலரையும் அதிர்ச்சியடையச் செய்தது. காரணம், இதுவரை வெளியாகாத வீரப்பன் நேர்காணல் விடியோக்கள் இதில் இடம்பெற்றிருந்தன.

இந்த நிலையில், பலரும் ஆவலுடன் காத்திருந்த இத்தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. இதில், மறைந்த நடிகர் ராஜ்குமாரை வீரப்பன் எப்படி கடத்தினார்; கடத்தலுக்குப் பின் நடந்த சம்பவங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்த வெளிவராத விடியோ, புகைப்படங்கள் இருக்கலாம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

The teaser for Koose Munisamy Veerappan Season 2, a documentary series about Veerappan, has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பிரகாஷ் ராஜ் நடித்த ஃபாதர் திரைப்படத்தின் டீசர்!

பிரகாஷ் ராஜ் நடித்த ஃபாதர் திரைப்படத்தின் டீசர்!

100 நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் இல்லை: கே.பி. முனுசாமி

100 நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் இல்லை: கே.பி. முனுசாமி

நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான தி பாரடைஸ் டீசர்!

நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான தி பாரடைஸ் டீசர்!

ஏன் என்னை ஏதோ செய்தாய் திரைப்படத்தின் டீசர்!

ஏன் என்னை ஏதோ செய்தாய் திரைப்படத்தின் டீசர்!

விடியோக்கள்

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan