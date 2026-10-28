அரசன் புதிய புரோமோவில் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா!
அரசனில் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா....
நடிகர் சிலம்பரசன், இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா
நடிகர் சிலம்பரசனின் டெர் டெவில் திரைப்படத்தில் இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா நடித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெற்றி மாறன் ஒரே நேரத்தில் அரசன் மற்றும் ராஜன் வகையறா ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். இரண்டும் வடசென்னை திரைப்பட உலகுடன் தொடர்புடைய கதை என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது.
இதில், அரசனில் நடிகர் சிலம்பரசனும் ராஜன் வகையறா திரைப்படத்தில் கென் கருணாஸையும் நாயகனாக வைத்து இயக்கி வருகிறார். அரசன் இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வர இருந்தது. ஆனால், பணிகள் முடிவடையாததால் அடுத்தாண்டுக்குச் செல்கிறது.
ரசிகர்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப தீபாவளியன்று அரசன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு புரோமோவும் வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், புதிய தகவலாக இந்த புரோமோவில் பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்காவும் நடித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆக்ஷன் கலந்த உணர்வுப்பூர்வமான கதைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற இயக்குநரான சந்தீப் ரெட்டி வங்காவிற்கு இந்திய அளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். தற்போது, அவரும் அரசன் புரோமோவில் நடித்துள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
Reports have emerged that director Sandeep Reddy Vanga has acted in actor Silambarasan’s film Daredevil
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