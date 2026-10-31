அரசன் 7 நிமிட சிறப்பு விடியோ?
அரசன் சிறப்பு விடியோ குறித்து...
அரசன் மேக்கிங் விடியோ
நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு புரமோ குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெற்றி மாறன் ஒரே நேரத்தில் அரசன் மற்றும் ராஜன் வகையறா ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். இரண்டும் வடசென்னை திரைப்பட உலகுடன் தொடர்புடைய கதை என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது.
அரசன் இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வர இருந்தது. ஆனால், பணிகள் முடிவடையாததால் அடுத்தாண்டுக்குச் செல்கிறது. இதனால், தீபாவளியன்று அரசன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு புரோமோவும் வெளியாகவுள்ளது.இந்த புரோமோவில் பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்காவும் நடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இந்த புதிய விடியோ 7 நிமிட அளவில் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அறிமுக விடியோவே பெரிய அளவில் வைரலானது. தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ள இந்த புதிய விடியோ குறித்த தகவலும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்து வருகிறது.
Information has emerged regarding a special promo for the film Arasan, starring actor Silambarasan.
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