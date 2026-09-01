ரஷ்மிகா மந்தனாவின் மைசா வெளியீட்டுத் தேதி!
மைசா வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...
ரஷ்மிகா மந்தனா
நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவான மைசா திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பான் இந்தியளவில் பிரபலமாகவுள்ள நடிகை ரஷ்மிகா தற்போது மைசா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை ரவிந்திர புள்ளே இயக்க, ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார்.
ஆக்சன் காட்சிகளால் உருவாகும் இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது. இந்த நிலையில், இப்படம் திரையரங்குகளில் வருகிற நவ. 27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஓடிடி உரிமையை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The release date of the movie Mysaa, starring actress Rashmika Mandanna, has been announced.
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