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மோகன்லால் - மீரா ஜாஸ்மினின் அதிமனோகரம் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இயக்குநர் தருண் மூர்த்தி இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடித்து வந்த அதிமனோகரம் திரைப்படம் குறித்து...

Filming for Mohanlal's 'Adhi Manoharam' has wrapped up.

மோகன்லாலின் அதிமனோகரம் படப்பிடிப்பு நிறைவு. - படம்: இன்ஸ்டா / ஆஷிக் உஸ்மான்.

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 3:23 pm IST

நடிகர் மோகன்லால் கதாநாயகனாக நடிக்கும் அதிமனோகரம் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நாயகியாக மீரா ஜாஸ்மின் நடித்துள்ளார்.

துடரும் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அப்படத்தின் இயக்குநர் தருண் மூர்த்தி இயக்கத்தில் மோகன்லால் நாயகனாக நடித்துள்ள இந்தப் படம் அவரது 366ஆவது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் படத்தில் டி.எஸ். லவ்லஜன் எனும் காவல்துறை அதிகாரியாக மோகன்லால் நடித்துள்ளார். ஆஷிக் உஸ்மான் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார்.

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியானது. இந்த நிலையில், படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததாகப் படக்குழு விடியோ வெளியிட்டுள்ளது.

காவல்துறை அதிகாரியாக உடையணிந்து இருக்கும் காட்சிகளே இந்த விடியோவில் இருக்கிறது. த்ரில்லர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தப் படமும் துடரும் போல வெற்றியைப் பெருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Summary

Filming of Mohanlal and Meera Jasmine's 'Adhi Manoharam' wrapped up!

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