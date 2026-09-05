ஓம் திரைப்படத்தின் நடிகர் மம்மூட்டி கிளிம்ஸ் அப்டேட்!
ஓம் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது...
நடிகர் மம்மூட்டிக்கான ஓம் திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் அப்டேட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். ஓம் என பெயரிட்டுள்ள இந்தப் படத்தைத் தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நஸ்ரூதின் ஷா உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இப்படம், அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான அலாக்கா லோவா பாடலை தனுஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டனர். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் ரோகேஷ் எழுதிய இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இதில், இடம்பெற்ற தனுஷின் நடனமும் நடிகர் மம்மூட்டியின் தோற்றமும் ரசிக்க வைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகர் மம்மூட்டிக்கான கிளிம்ஸ் விடியோ செப். 7 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில், மம்மூட்டி சியா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகத் தெரிகிறது.
glimpse update of the movie Om, featuring actor Mammootty, has been released.
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