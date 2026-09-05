சர்தார் - 2 கண்டிப்பாக ஹிட் அடிக்கும்: சாம் சிஎஸ்
சர்தார் - 2 வெற்றி பெறும் என சாம் சிஸ் கூறியுள்ளார்...
நடிகர் கார்த்தி
சர்தார் - 2 திரைப்படம் கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட் அடிக்கும் என இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி நாயகனாக நடித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான சர்தார் படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இதையடுத்து, மீண்டும் இந்திய உளவாளி பற்றிய கதையாக எழுதப்பட்டுள்ள சர்தார் 2 படத்தில், நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யா வில்லனாக நடித்துள்ளார். மேலும், மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத், யோகிபாபு மற்றும் ரஜீஷா விஜயன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
டீசர் மற்றும் டிரைலர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதால் செப். 10 ஆம் தேதி வெளியாகும் இப்படத்திற்குப் பலரும் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இசையமைப்பாளரான சாம் சிஎஸ் நேர்காணலில், “சர்தார் - 2 திரைப்படம் கண்டிப்பாக ஹிட் அடிக்கும். மஹா அவதார் நரசிம்மாவுக்கும் நான் இதையே சொன்னேன். நடந்தது. அதேபோல், சர்தார் - 2க்கும் வெற்றி கிடைக்கும். காரணம், முதல் பாகம் தண்ணீரைப் பற்றி பேசியிருந்தது. இரண்டாம் பாகம் இன்னும் முக்கியமான விஷயத்தைப் பேசியிருக்கிறது. இப்படம் பார்க்கும் பலருக்கும் தங்கள் உடல் நலம் மீது கவனம் திரும்பும்” எனக் கூறியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸுக்கு இது 100-வது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Music composer Sam C.S. has stated that the movie Sardar 2 will definitely be a big hit.
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