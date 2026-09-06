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முதல்முறையாக வடசென்னை பாஷை... அரசன் அப்டேட் கொடுத்த பிரியங்கா மோகன்!

நடிகை பிரியங்கா மோகன் அரசன் குறித்து பேசியுள்ளார்...

நடிகை பிரியங்கா மோகன்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 1:26 pm IST

நடிகர் பிரியங்கா மோகன் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்த அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசனின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியானதிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் ஹிட் அடித்ததால் இப்படம் எப்போது வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

அண்மையில், இப்படத்தின் முக்கியமான சண்டைக் காட்சியையும் படமாக்கினர். மேலும், அரசனுடன் ’ராஜன் வகையறா’ படத்தின் படப்பிடிப்பையும் வெற்றி மாறன் நடத்தி வருகிறார். முதலில் ராஜன் வகையறா இந்தாண்டு இறுதிக்குள் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

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இந்த நிலையில், அரசனில் நாயகியாக நடிக்கும் பிரியங்கா மோகன் விருது விழா ஒன்றில் பங்கேற்றார். நிகழ்வில் பேசியவர், “அரசன் திரைப்படத்தில் நடிப்பதை பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கிறேன். இயக்குநர் வெற்றி மாறனை மிகவும் பிடிக்கும். நடிகர் சிலம்பரசனுடம் முதல்முறையாக நடிக்கிறேன். மேலும், முதல்முறையாக வடசென்னை பாஷையையும் பேசியுள்ளேன். அரசனில் மிகவும் வித்தியாசமான நடிகர் சிலம்பரசனைப் பார்ப்பீர்கள். அரசன் ’மேஜிக்’ அனுபவமாக இருந்தது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகை பிரியங்கா மோகன் கடைசியாக நடித்த, மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகி உலகளவில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actress Priyanka Mohan has shared her experiences of acting in the movie Arasan.

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